الوزراء: البدء فى تنفيذ أول 10 محطات من الأتوبيس الترددى السريع بالدائرى

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، تيسيرا على المواطنين فى التنقلات، ولمنع التكدسات، وفتح محاور جديدة للتنمية.

وأشار إلى أهمية استمرار الحفاظ على الكفاءة الفنية والإنشائية لهذه المشروعات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أخذًا فى الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى، والمدن والتجمعات العمرانية فى محيطها الجغرافى.

وبدأت جولة رئيس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى مع طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى؛ حيث يتم حاليا تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوى لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وفى هذا الصدد، أكد وزير النقل أن جميع الأعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية وعلى مدار الساعة؛ لسرعة الانتهاء منها.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه كوبرى الدوران للخلف لخدمة القادم من تقاطع 26 يوليو والمتجه لبنها والقادم من شبرا الخيمه والمتجه إلى تقاطع 26 يوليو، وعقب ذلك تم تفقد كوبرى مسطرد؛ حيث تم إنشاء كوبرى جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالى، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل؛ لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد – بلبيس الإسماعيلية الزراعى، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء أيضا، المرور على كوبرى المرج، الذى تم الانتهاء من تنفيذه، ويبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، ويخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائرى وشارع المرج، ويمر أعلى محطة الصرف الصحى، ومحطة مترو الأنفاق، وموقف الأقاليم بالمرج، كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذى لتطوير تقاطع المرج، بما يتفق مع الخطة المستقبلية للوزارة بشأن امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر.

عقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محور الفريق العرابى (الطوارئ سابقا)، حيث تم الانتهاء من الكوبرى أعلى المحور، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد إنهاء الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائرى لخدمة أهالى جسر السويس ومدينة السلام، وكذلك تطوير ورفع كفاءة محور الفريق العرابى أسفل التقاطع.

كما تضمنت جولة الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقيه المرور على كوبرى (عدلى منصور) بمنطقة موقف العاشر، الذى تم تشغيله ويبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، ويسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية التى كان نفق السلام يشهدها قبل تشغيل الكوبرى؛ بحيث يخدم الحركة المرورية للقادم من التجمع والقاهرة الجديدة إلى مسطرد والطريق الزراعى أعلى طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعى.

وخلال الجولة، أكد كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم الانتهاء من أعمال التوسعة فى المسافة من أوتوستراد المعادى، مرورا بطريق السخنة؛ فالقاهرة الجديدة؛ فطريق القاهرة - السويس؛ فطريق القاهرة – الإسماعيلية؛ فطريق بلبيس الصحراوى فمنطقة وكوبرى (عدلى منصور)، ثم مدينه السلام فمنطقة المرج والخصوص، حتى طريق شبرا - بنها الحر، ومحور الفريق العصار ، لافتا إلى أن القوس الجنوبى الغربى من أوتوستراد المعادى وحتى المريوطية جار التنفيذ بأقصى المعدلات لإنهائه فى الموعد المخطط.

وأضاف وزير النقل، أنه يتم حاليا رفع كفاءة الطريق بالكامل، من خلال عمل طبقات أسفلتية، لرفع كفاءة السطح واستعدال المناسيب؛ حيث سيصبح الطريق، بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير الشامل له، طريقا عالميا، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من مشروع إنارة الطريق الدائرى بأعمدة "الهاى ماست"، وجار تنفيذ منظومة ITS لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

كما لفت الفريق كامل الوزير إلى أنه تم البدء فى تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع "BRT"، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب، الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه، لافتاً إلى أن هناك عددا من التحالفات العالمية المهتمة، بالتعاون مع وزارة النقل فى مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT"، مشيراً إلى أنه سيتم الاستغلال الإعلانى والاستثمارى الأمثل لكافة محطات "BRT".