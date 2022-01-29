محافظ أسيوط: إزالة 226 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط، عصام سعد، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الأولى للموجة 19 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والرى والمجارى المائية والترع؛ حيث أزالت 226 حالة تعد بمختلف قرى ومراكز المحافظة منذ بدء الموجة 19 للإزالات، طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.





وأشار المحافظ فى بيان اليوم، إلى أن جهود حملات الإزالة أسفرت عن تنفيذ 226 حالة؛ منها 195 حالة تعد على أراضى بناء، بمساحة 25 ألفا و533 مترا، وإزالة 31 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة 155 فدانا و16 قيراطا. وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع كافة الأجهزة المعنية على مدى اليوم من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاسترداد الأراضى وفقاً للجدول الزمنى الموضوع للموجة الـ19 الجارى تنفيذها. وشدد المحافظ على عدم السماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

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