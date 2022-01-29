البحث العلمى: جامعة القاهرة الأولى فى النشر الدولى بـ16.8% من إنتاج مصر

جدة - نرمين السيد - تصدرت جامعة القاهرة الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى عدد الأبحاث المنشورة دوليًا عام 2021 بعدد (6514) بحثًا دوليًا بنسبة مساهمة 16.8% من إجمالى الأبحاث المنشورة دوليًا على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وبفارق الضعف عن الجامعة التى تلى جامعة القاهرة.





وذلك وفقًا لإحصائيات مؤشر البحث العلمى الذى يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حققت طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم البحث العلمى من خلال المشروعات البحثية المشتركة مع الهيئات الدولية والمحلية أو من خلال التمويل الذاتى للجامعة فى ظل الدعم اللامحدود للقطاع البحثى، وربطها بالمشروعات القومية للدولة المصرية واحتياجات المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نفذت أكبر ميزانية تمويل فى تاريخ الجامعة سواء من جذب التمويل الخارجى للأبحاث أو من موارد الجامعة وذلك بميزانية بلغت 395 مليون جنيه وهى الأكبر على مستوى الجامعات، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت فى جذب تمويل للأبحاث العلمية المشتركة بلغ نحو 295 مليون جنيه.

ومن المعروف أن جامعة القاهرة ساهمت فى تكاليف النشر العلمى الدولى فى كبرى المجلات العلمية من خلال دعم باحثيها فى تكاليف النشر الدولى بنحو 45 مليون جنيه ما بين النشر الدولى وتحمل تكاليف النشر عن علمائها ضمن خطة تحفيز أساتذة الجامعة على النشر المميز دوليًا، إلى جانب نحو 15 مليون جنيه ما بين دعم الأبحاث أو جوائز الجامعة للباحثين الأفضل من حيث معدل النشر الدولى.

كما أن الجامعة تتعاون فى نحو 200 مشروعًا قوميا وهو ما يؤكد قدرة الجامعة على مجاراة التطور العلمى الدولى وعلى رأسها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة خاصة وأن أبحاث جامعة القاهرة ليست بغرض النشر الدولى فقط وإنما بحوث علمية تطبيقية وبعضها يساهم فى عدد من المشروعات القومية للدولة المصرية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن جهود الجامعة مستمرة فى مواكبة التطور سواء من خلال اللجنة المشكلة لدراسة الفجوة المعرفية بين تخصصات الجامعة وتخصصات الجامعات ذات التصنيف الأول فى العالم والتى بدأت أعمالها من أجل تقليل الفجوة المعرفية، فضلًا عن دخول الجامعة لمجالات التكنولوجيات البازغة ووظائف المستقبل من خلال أول كلية للدراسات النانو تكنولوجى، بالإضافة إلى مجال الذكاء الاصطناعى والتى تعد من أوائل الجامعات المصرية التى تنبهت لأهمية هذا التخصص، إلى جانب اقتحام الجامعة دخول مجال تكنولوجيا الفضاء والفلك، والطاقة الجديدة والمتجددة لما لها من أهمية كبرى فى تحسين التصنيف الدولى والوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث العلمية التطبيقية ذات المنفعة العامة التى تساهم فى دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.