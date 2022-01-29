تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات طبيب مصرى بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مستحقات المواطن الطبيب المصرى "أحمد.ع.أ" الذى كان يعمل لدى شركة المستقبل الطبية المتخصصة، وتحصل على 300 ألف و285 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و261 ألفاَ و197 جنيها مصريا تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصرى "أحمد.ع.أ" فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وقال المتحدث الرسمى، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد أنه بالتفاوض وديا مع شركة المستقبل الطبية المتخصصة نجح المكتب فى تحصيل المستحقات المتأخرة على 5 دفعات للطبيب المصرى "أحمد.ع.أ" وبلغت آخر دفعة له 300 ألف و285 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و261 ألفا و197 جنيها مصريا تقريبا. وقدم الطبيب الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى على المتابعة والتواصل المستمر مع المستشفى المشكو فى حقها حتى الحصول على كامل مستحقاته.

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