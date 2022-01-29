الرى: إجراءات فورية لتخفيض مناسيب المياه المرتفعة فى بحيرة وادى مريوط

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لأجهزة الوزارة نحو التعامل الفورى مع ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادى مريوط والناتج عن الأمطار الغزيرة التى تشهدها مدينة الإسكندرية.
كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة فى تخفيض مناسيب المياه فى بحيرة مريوط والتى تلقى مياهها على مصرف غرب النوبارية.
وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات العاجلة بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة وحماية الطرق المارة بالبحيرة وحماية الأراضى والمنشآت بالمناطق المحيطة من الغرق، وأنه تم العمل بشكل مستمر لإنجاز هذه الأعمال ليلا وصباحا.
وأشار إلى أنه سيقوم بتكريم القائمين على تنفيذ هذه الأعمال نظرا لسرعة استجابتهم باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض منسوب المياه، كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروة السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.
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