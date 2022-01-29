القوي العاملة: تعيين 4941 شابا منهم 97 ”قادرون باختلاف”بالإسكندرية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4941 شاباً، منهم 97 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10882 راغب عمل منهم 185 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 1170 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال : إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 426 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 389 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي- إلي أن المديرية تلقت 216 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 197 شكوى مرحلة من شهر نوفمبر ، وتم بحث 209 شكوى منها، وتبين أن 77 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 132 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 204 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 472 منشأة، وعمل 44 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 272 محضراً ، وبحث 266 شكوى عمالية ، وعمل 3 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص ، كما قامت باستخراج 1292 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1289 رخصة مزاولة الحرفة .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 47 ألفاً و 251 جنيها رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، وصرف 123 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 53 عاملا، فضلاً عن اصدار 143 بوليصة تأمين لعمال المقاولات والصيادين ، وتسجيل 837 عاملاً جديد على المنظومة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 57 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 19 أجنبياً ، وتلقي 32 طلب ترخيص لأول مرة ، و29 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.