مستشار نقابة المهن الموسيقية:«طارق الشناوي غير مُحايد»

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بعد أزمة هاني شاكر نقيب الموسيقيين مع الناقد طارق الشناوي، وتقديم الأول ببلاغًا رسميًا ضد الثاني للنائب العام؛ بسبب تجريح طارق الشناوي في هاني شاكر والسخرية منه، بناءًا على قراراته تجاه مغنين المهرجنات.

دوت الخليج

علاء عامر متحدثًا عن أزمة هاني شاكر مع طارق الشناوي

أجرى مستشار نقابة المهن الموسيقية علاء عامر، مداخلة تليفونية في أحد برامج قناة الحدث، ليتكلم عن اللأزمة بين نقيب الموسيقيين هاني شاكر، والناقد الفني طارق الشناوي، الذي وصفه بأنه "خرج من دائرة النقد الفني لدائرة التجريح"، وقال:" الناقد طارق الشناوي غير محايد في موقفه من النقابة، ومن هاني شاكر بشكل خاص، حيث أنه منحازًا لشخص آخر ضد شاكر"، وأستكمل:"أتمنى كل ناقد يراعي المهنية في النقد".

بلاغ هاني شاكر عن طارق الشناوي

وجاء في بلاغ هاني شاكر ضد طارق الشناوي: بتاريخ 18/1/2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال اليوم هاجم فيها الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربين المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربين المهرجانات لاسمائهم حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري.

بلاغ للنائب العام ضد طارق الشناوي بواسطة هاني شاكر

وتابع البلاغ: وأضاف المشكو في حقه أن أمير الغناظ والتقوى والورع العربي أصبح يصدر في الأشهر الأخيرة قرارات عشوائية تهين الفن ويطلب من المطربيين تغيير أسمائهم سواء كانت حقيقية أم شهرة إلى أسماء يراها هو مهنية وهذا هو شرط لعودتهم للغناء،مجلس النقابة لا حول ولا ق يوافق ويبصم بالعشرة على تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق، الحمدلله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد أمير الغناء وإلا طلب منه تغيير اسمه إلى فريد عبد السميع.

واستكمل البلاغ: وعلى إثر تلك الكلمات في المقال قامت العديد على القنوات الفضائية باستضافة المشكو في حقه كضيف في لقاء تليفزيوني وقرر مانشره في مقاله الصحفي من هجوم على الفنان هاني شاكر.

وفي ختام البلاغ طالب الفنان هاني شاكر، بالتماس التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونا حيال المشكو في حقه وسماع الفيديوهات التي قدم فيها المشكو في حقه بالتشهير بالطلب وبسمعته ووظيفته.

بيان النقابة ضد مطربي المهرجانات

هذا وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة المطرب هاني شاكر، بيانا شديد اللهجة، بشأن مطربي المهرجانات، وما حدث من جدل بعد قرار قبولهم من النقابة بشرط تغيير أسمائهم لاسماء مناسبة، وجديرة بالاحترام.

وجاء بيان نقابة الموسيقيين، على النحو التالي: نقابة المهن الموسيقية تهيب ببعض المنصات الأعلامية والقنوات أن تتحري الدقة فيما ينشر وتؤكد أن النقابة لم تتراجع عن موقفها ممن ليس عضوا بها أو مصرح له ضمن القائمة التي نشرتها وتجدد كلما تغيرت حالاتهم التي تم من أجلها رفضهم، وأن النقابة تقبل أو ترفض أي متقدم للغناء وفقآ لقواعد صوتيه وفنية معروفة سلفآ وستظل أبدآ لاتغيير ولاتبديل هذا أولًا.