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يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي عن جمع كلمة "بعض" والتي وردت بأحد امتحانات الشهادة الإعدادية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد أحد مدرسين المرحلة الإعدادية خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن جمعة كلمة بعض والتي يبحث عنها العديد من طلاب المرحلة الإعدادية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

جمع كلمة «بعض» التي يبحث عنها طلاب الشهادة الإعدادية

وأكد منير أحمد موجه أول لغة عربية في تصريحات خاصة لتحيا مصر أن كلمة جمع كلمة بعض هي أبعاض ويأتي هذا الجمع طبقاً لمعجم لسان العرب ومعجم المعاني الجامع ومعجم عربي عربي، كاشفا أنها تأتي على وزن أفعال.

دوت الخليج

طلاب الشهادة الإعدادية كانوا قد بداوا قبل قليل بمحافظتى الجيزة والقاهرة، أداء امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الاول، حيث انطلق الامتحان فى التاسعة صباحا، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، حيث يؤدى الطلاب الامتحان ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة.

تعقيم لجان الشهادة الإعدادية

من جانبه أشرف سلومة، تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعقيم لجان الشهادة الإعدادية قبيل انطلاق ماراثون امتحانات الإعدادية بالجيزة، والتي تنطلق اليوم السبت حتى الخميس ٣ فبراير ٢٠٢٢ م، مؤكداً أن إجمالي عدد طُلَّاب الإعدادية على مُستوى محافظة الجيزة، بلغ (193140) طالبًا وطالبة، مُقسَّمٌ على (691) لجنة، وأضاف أنه تم تَشكيلُ غُرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكذلك غُرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فورًا.

التواجد باللجان يوميًا

وطالب سلومة ، مديري عموم الإدارات التعليميِّة، بالتواجد باللجان يوميًا لمُتابعة أعمال امتحانات الإعدادية بالجيزة، وتذليل كافة العقوبات والصعوبات، واتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازيِّة اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعُد بين الطُلَّاب وارتداءِ الكمامات، مع ضرورة التواجُد المُستمِر للطبيب أو الزائرة الصحيَّة بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمُطهِرات.