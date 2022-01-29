/675866/النائب-محمد-عبد-القوي-يتقدم-بطلب-إحاطة-لتراجع-انتاجية-محصول-قصب-السكر-فى-الموسم-الحالي

تقدم النائب محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب عن الفيوم، وأمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة.

دوت الخليج

اسعار قصب السكر

وجاء طلب الإحاطة في شأن تراجع انتاجية محصول قصب السكر للفدان للموسم الحالي من 40 إلى 30 ألف طن في أغلب المحافظات، وفى الأراضى الضعيفة ينتج الفدان 20 إلى 25 طنا فقط.

وذكر "عبد القوي"، في طلب إحاطته، أن الدولة تولي أهمية خاصة بتطوير زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتى من منتجاتها الغذائية كأحد أركان الأمن الغذائى المصري، كما تعتمد ملايين الأسر فى صعيد مصر على منتجاتها الرئيسية والفرعية التي تنشأ عنها صناعات السكر والكيماويات والورق والأغذية والمشروبات و الأعلاف .

وأوضح "أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان"، أن محصول قصب السكر فى مصر، تراجع إنتاجيته بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي، منوهًا إلى أن هناك تحديات عدة تواجه المحصول منها ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعية والتصنيعية، فضلا عن ضعف كفاءة الصنف المزروع حاليا (س9)، الذى أصبح يعانى من «التقزم» وتدهور خصائصه وقدمها وعدم ملاءمتها للآفات والتغيرات المناخية الصعبة.

وأشار إلى أن هناك عامل آخر لذلك التراجع وهو نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها داعيًا وزارة الزراعة إلى التحرك لإيجاد حلول بعد تراجع متوسط إنتاجية الفدان خلال الموسم الحالي.