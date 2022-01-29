/675867/بحضور5-وزراء-ورئيس-المخابرات-انطلاق-قمة-المباحثات-المصرية-السنغالية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الجديدة، الرئيس السنغالي ماكي سال، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

دوت الخليج

الرئيسان التقطا الصور التذكارية، فضلا عن انطلاق القمة المصرية السنغالية لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إلى جانب بحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات صداقة تاريخية

مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس سنجور، واستمرارًا لعمق العلاقات بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة.

المباحثات المصرية السنغالية

المباحثات المصرية السنغالية، يشارك فيها كل السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.