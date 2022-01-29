/675868/فى-أول-ظهور-له-منذ-يناير-2021-رئيس-النواب-السابق-يؤدى-واجب-عزاء-لنائبين-فى-الإسكندرية

قام د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق بتأدية واجب العزاء للنائبين سعداوي ضيف الله ورزق ضيف الله وآل ضيف الله في وفاة قاسم سليمان سعداوي ضيف الله الطالب بنهائي كلية الشرطه، وقد رافقه في أداء العزاء ظهر اليوم النائب مصطفي بكري.

دوت الخليج

وشيعت الأربعاء الماضى جنازة قاسم سليمان سعداوي ضيف الله الطالب بنهائي كلية الشرطة وحفيد النائب سعداوي ضيف الله والنائب رزق ضيف الله عم والده وسط آلاف المشيعين الذين شيعوا جثمانه في موكب جنائزي كبير بالعامرية بالإسكندرية. وحضر الجنازة النائب مصطفي بكري وجمع كبير من نواب الإسكندرية والبحيرة ومطروح وأقيم العزاء مساء الأربعاء في السرادق المقام أمام دار آل ضيف الله بالعامرية.

فى أول ظهور له منذ يناير 2021.. رئيس النواب السابق يؤدى واجب عزاء لنائبين فى الإسكندرية

د. على عبد العال، رأس مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول إلا أنه مع انطلاقة الفصل التشريعى الثانى أجريت أنتخابات جديدة ونجح فيها المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الحالى، فيما أنقطع عبد العال عن الحضور للبرلمان حتى الآن ولم يظهر فى أى مناسبة إلا اليوم فى عزاء آل ضيف .