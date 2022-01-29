/675870/رئيس-جامعة-سوهاج-يكرم-عم-ناصر-لبلوغه-السن-القانونية

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ناصر رشاد محمود، الموظف بالخدمات المعاونة بشبكة المعلومات بمبنى المركزية، بحضور محمد نصر مدير عام إدارة الموارد البشرية، المهندس محروس حارس عبدالرحمن مدير شبكة المعلومات وعدد من العاملين بالإدارة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال عبدالخالق إن تكريم الجامعة لموظفيها يمثل أهمية كبيرة لأشخاص عملوا بجد واجتهاد، عرفاناََ وتقديراََ لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيدًا بما اشتهر به المكرم من كفاءة ونشاط وإخلاص في العمل.

رئيس جامعة سوهاج يكرم «عم ناصر» لبلوغه السن القانونية

وأعرب ناصر رشاد عن بالغ شكره وتقديره لرئيس الجامعة وجميع من شاركوا بتكريمه، معبراً عن اعتزازه لانتمائه لهذه المؤسسة العظيمة، والتي عين بها عام ١٩٨٩ بإدارة شئون المقر، ثم بمكتب أمين الجامعة ثم شبكة المعلومات.

وأضاف أنه عاصر أغلب رؤساء الجامعة وقضى عمره في تنفيذ وأداء مسئولياته بدون كلل، ووجه الشكر الخاص لرئيس الجامعة لحرصه الدائم وإهتمامه بتكريم العاملين ودعمه المستمر لهم، كما وجه شكره لكل من عمل معه على مدار سنوات بالجامعة متمنياً لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق وللجامعة الرفعة دائماً.