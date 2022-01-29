نقابة المهن الموسيقية عن أسماء مطربي المهرجانات: «فيها دلالات جنسية»

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كشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، عن حقيقة فرض النقابة على مطربي المهرجانات تغيير أسمائهم، مؤكدًا أنها لا تجبرهم على شئ.

دوت الخليج يرصد انتقاد نقابة المهن الموسيقية لأسماء مطربي المهرجانات.

مستشار الموسقين يستنكر أسماء مطربي المهرجانات

وقال علاء عامر خلال مداخلة هاتفية مع «قناة الحدث»: "في النقابة بيجي المتقدم بالاسم الطبيعي، بيجي بعد كده، بيطلع أسماء صادمة جدا بتحمل دلالات غير أخلاقية وتحمل أحيانًا جرائم وفيها دلالات جنسية".

وتابع: "واحنا كنقابة مش بنحافظ على الشكل فقط، ولكن باحافظ على معنى ومضمون الفنان، هو بيختار اسمه أو بيصر على اسمه".

هذا وقد أكد محمد أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» أن النقابة لم تضع شروطًا جديدة لقبول مطربي المهرجانات، لكنهم يجب عليهم تغير أسمائهم حتى يلتحقوا بها وهو الأمر المنطقي

حسن شاكوش يكتفي بوضع صورته دون الاسم تطبيقًا لشروط النقابة

وعلى هذا الأساس تخلى مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن اسمه مشيرًا إلا أنه لا يحتاج إلى وضعه على بوستر الحفلات فصورته تكفي، خاصة بعد الشهرة الواسعة التي حققها.

عنبة يستبدل اسمه بعناب

فيما أكد مصطفى سعيد، وشهرته «عنبة» أنه مضى إقرارًا على تغير اسمه من عنبة لمصطفى عناب خضوعًا لشروط نقابة المهن الموسيقية.

حمو بيكا يخضع لشروط النقابة

وأعرب حمو بيكا عن موافقته على كل شروط النقابة في سبيل العمل و «أكل العيش» مضيفًا: "أنا عايز اكل عيش، ومعنديش أى مشكلة أن أغير اسمي إلى اسمي الحقيقي بدل حمو بيكا، النقابة تعمل الذي تشوفه من وجهة نظرها صحيح بس اشتغل".

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

من جانبه، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

من جانبه، تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الإعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.