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امتحن منذ قليل طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج، الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة العربية، وسط إجراءات طبية واحترازية مشددة تجنبا الاصابه بكورونا.

تعليم سوهاج: لم نرصد أية شكاوى بخصوص امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

واكد الطلاب عن راحتهم نتيجة سهولة الأسئلة مؤكدين على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

دوت الخليج

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في سوهاج، أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وغطى كافة جوانب المنهج المقرر في الفصل الدراسي الأول، ولم يتم رصد أية شكاوى بخصوص الأسئلة أو إجراءات سير الامتحانات على مستوى المحافظة.

وأضاف المصدر أنه تم التشديد على العمل بهدوء داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان والمتابعة الدقيقة الصحية للطلاب من خلال مرور الزائر الصحي على اللجان والإبلاغ فورًا عن أي اشتباه لحالة طالب داخل اللجان.

وجدير بالذكر يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة 90 ألف طالبٍ وطالبة، موزعين على 500 لجنة امتحانية، على مستوى 11 إدارة تعليمية، بدءًا من مركز طما شمالًا حتى البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتجري الامتحانات التي تستمر لمدة 6 أيام، وسط إجراءات طبية واحترازية مشددة، ومتابعة مستمرة من لجان الإدارات التعليمية الفرعية على مستوى المحافظة.

وأدى اليوم الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، وغدًا الأحد 30 يناير مادتي الجبر والتربية الفنية، ويوم الاثنين 31 يناير مادتي العلوم والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء 1 فبراير مادة اللغة الإنجليزية، والأربعاء 2 فبراير مادتي الهندسة والحاسب الآلي، ويوم الخميس 3 فبراير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.