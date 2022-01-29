الأرصاد: طقس الأحد بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء

/675874/الأرصاد-طقس-الأحد-بارد-نهارا-شديد-البرودة-ليلا-على-كافة-الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس المتوقعة غدا الاحد، حيث يسود طقس باردا نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء وشمال الصعيد وشمال البلاد .

دوت الخليج

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى

طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء

وقالت الهيئة: يسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء مع وجود نشاط الرياح على جنوبى سيناء والسواحل الشمالية، وتعود الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، كما أشارت إلى إنه من المتوقع أن يسود طقس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا، كما أوضحت أنه من المتوقع أن يسود طقس باردا نهارا، شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للدفء على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا

كما توقعت أيضا أن يسود طقس شديد للبرودة على شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، يصل لحد الصقيع ليلا على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.

أحد الظواهر الجوية المائية

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الصقيع هو أحد الظواهر الجوية المائية ويعرف بأنه انخفاض درجة الحرارة إلى صفر درجة مئوية أو دونها ويتحول فيها بخار الماء من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة، موضحة أنه يتكون عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح إلى الصفر المئوي أو أقل وعندما يحدث ذلك يتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.

العوامل التي تساعد على تكون الصقيع

كما كشفت الأرصاد الجوية عن العوامل التي تساعد على تكون الصقيع، وهي اندفاع كتلة هوائية باردة وطبوغرافية الأرض حيث الأماكن المرتفعة التي تقل درجة حرارتها والقمم تكون عرضة بشكل كبير الى الرياح البارد وأيضا أعماق الوديان تكون عرضة للصقيع لأن الهواء البارد يكون محصورا حيث ينساب الهواء البارد من الأماكن المرتفعة نتيجة كثافته وانحداره في الوديان.