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أما ليلا فتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية.
ويتكون الصقيع فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال على بعض المناطق، وهو مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجة مئوية.
وتشهد مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الأحد (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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