أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الأحد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية.

ويتكون الصقيع فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال على بعض المناطق، وهو مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجة مئوية.

وتشهد مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبا.