مشروعك وفر 1.3 مليون فرصة عمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، 2000 مشروع صغير ومتوسط خلال شهر ديسمبر 2021 فى مختلف محافظات الجمهورية بإجمالى قروض تصل إلى 400 مليون جنيه وساهم فى توفير 20 ألف فرصة عمل للشباب.





ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات التوعية فى المحافظات بالمميزات والتسهيلات التى يقدمها البرنامج لتشجيع الشباب على التقدم لتنفيذ مشروعات صغيرة خاصة مع أهمية تبنى هذه المشروعات التى تلبى إحتياجات سوق العمل وتبرز أفكار الشباب الإبداعية تساعد فى زيادة النمو الاقتصادى.

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