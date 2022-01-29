عاجل.. السيسى يعرب عن اعتزازه بما يجمع مصر والسنغال من روابط تاريخية

جدة - نرمين السيد - كما أعرب السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السنغالى ماكى سال، بقصر الاتحادية، اليوم السبت، عن اعتزازه لما يجمع البلدين من روابط تاريخية ممتدة.
وأوضح أن المباحثات مع نظيره السنغالى تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة فى شتى المجالات، والتأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصرى السنغالى.
كما تم التأكيد على أهمية نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبناء الكوادر فى السنغال من خلال مواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة.
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