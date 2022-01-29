بث مباشر.. الرئيس السيسى ونظيره السنغالى فى قصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، نظيره السنغالى بقصر الاتحادية، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف. وخلال مراسم الاستقبال عزف السلام الجمهورى لمصر والسنغال، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.

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