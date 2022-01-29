عاجل.. السيسى يهنئ نظيره السنغالى بقرب تولى رئاسة الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وأكد السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السنغالى موكى سال، بقصر الاتحادية، اليوم السبت، دعم مصر لرئيس السنغال فى فترة رئاسة الاتحاد، وثقتنا فى قيادته للعمل الإفريقى المشترك ونجاحه فى قيادة القارة خلال تلك المرحلة التى تشهد العديد من التحديات وعلى رأسها تعزيز مواجهة تفشى فيروس كورونا والقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل ضمان حصول جميع الدول الإفريقية للقاحات والعمل على توطين صناعتها فى القارة.