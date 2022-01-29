جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه خلال لقائه مع الرئيس السنغالى ماكى سال، أكد على أهمية صون وأمن وتحقيق الاستقرار فى القارة بما فيها شرق إفريقيا والقرن الإفريقى ومنطقة الساحل الإفريقى.





وأكد السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السنغالى ماكى سال، بقصر الاتحادية، اليوم السبت، على استعداد مصر لدعم الجهود الإفريقية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال برامج التأهيل وبناء القدرات من خلال الجهات المصرية المتخصصة والجهات الدينية العريقة لإعلاء قيم الإسلام الوسطى المعتدل الذى تنادى به مصر فى سبيل القضاء على الإرهاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: مستعدون لدعم الجهود الإفريقية لمواجهة الإرهاب والتطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.