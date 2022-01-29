القوى العاملة: تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات طبيب مصرى بجدة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات المواطن الطبيب المصري "أحمد .ع.أ" الذي كان يعمل لدى شركة المستقبل الطبية المتخصصة، وتحصل على 300 ألف و285 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي مليون و261 ألفاَ و197 جنيها مصريا تقريبا

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصري "أحمد .ع.أ" في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال المتحدث الرسمي : أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، يفيد أنه بالتفاوض وديا مع

شركة المستقبل الطبية المتخصصة نجح المكتب في تحصيل المستحقات المتأخرة على 5 دفعات للطبيب المصري "أحمد .ع.أ" وبلغت أخر دفعة له 300 ألف و285 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي مليون و261 ألفاَ و197 جنيها مصريا تقريبا.

وقدم الطبيب الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي على المتابعة والتواصل المستمر مع المستشفى المشكو فى حقها حتى الحصول على كامل مستحقاته.