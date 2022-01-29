الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتقديم العزاء في الكاتب الصحفي ياسر رزق

يوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العميد محمود وهدان ، للتعزية في وفاة المرحوم الكاتب الصحفي ياسر رزق ، وإبلاغ أسرته خالص التعازي والمواساة بمسجد المشير طنطاوي غدًا الاحد . وتقيم أسرة الكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، عزاء له بعد صلاة المغرب غدًا الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

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