الرئيس السيسي ونظيره السنغالى يشهدان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السنغالي ماكى سال، التوقيع على من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين، وذلك فى قصر الاتحادية.

وتم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والكهرباء، بتوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونظيرته السنغالية، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال الآثار، وغيرها من الاتفاقيات.