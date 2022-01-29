الرئيس السيسي: نتعاون مع السنغال لنقل الخبرات المصرية فى بناء كوادر وطنية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باستقبال الرئيس السنغالي في مصر، قائلآ: "إنه من دواعى سرورى البالغ أن ارحب بالرئيس السنغالي والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر.. والرئيس السنغالي يربطني به علاقة اخوة وصداقة منذ زيارتى إلى السنغال فى أبريل 2019.. واغتنم المناسبة لأعبر عن اعتزازى بما يجمع البلدين من روابط تاريخية ممتدة".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السنغالى: "أكدت على ضرورة التعاون في مجال الخبرات المصرية لبناء كوادر وطنية في السنغال".
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