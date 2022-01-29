الرئيس السيسي: أكدت للرئيس السنغالي ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع نظيره الرئيس السنغالي، تطورات ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه تحدث حول رؤية مصر المستندة على أن نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لدول حوض النيل.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي: "أكدت للرئيس السنغالي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن في هذا السياق، وفق إطار زمنى مناسب ودون إجراءات منفردة".