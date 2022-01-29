رئيس السنغال: مصر صوت إفريقيا ونتطلع لدعمها أثناء رئاسة بلدي للاتحاد الإفريقي

أكد الرئيس السنغالي ماكى سال، أنه يعمل على توقيع اتفاقيات في مجال الطيران لتيسير النقل الجوي بين البلدين، موضحا أن الزيارة التي يقوم بها إلى مصر شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات مثل الطاقة والآثار وغيرها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية: "علينا الدفاع سويا مع صديقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الأجندة الافريقية"، معربا عن سعادته عن تنظيم مؤتمر المناخ المقبل داخل مصر، خاصة أن مصر صوت أفريقيا ونتطلع لدعمها أثناء رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقى.