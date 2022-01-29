/675890/الرئيس-السيسي-نسعى-للتعاون-مع-السنغال-لنقل-الخبرات-المصرية-وبناء-كوادر-وطنية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته باستقبال الرئيس السنغالي في مصر، قائلآ: "إنه من دواعى سرورى البالغ أن أرحب بالرئيس السنغالي والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، مضيفاً: "الرئيس السنغالي يربطني به علاقة اخوة وصداقة منذ زيارتى إلى السنغال فى أبريل 2019، واغتنم المناسبة لأعبر عن اعتزازى بما يجمع البلدين من روابط تاريخية ممتدة .

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وأوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السنغالى: "أكدت على ضرورة التعاون في مجال الخبرات المصرية لبناء كوادر وطنية في السنغال".

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السنغالي ماكى سال، اليوم السبت، التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين وذلك فى قصر الاتحادية.

اتفاقيات التعاون المشترك التي تم التوقيع عليها شملت اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والكهرباء، بتوقيع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونظيرته السنغالية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال الآثار، إلى جانب عدد من الاتفاقيات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم السبت، بقصر الاتحادية الجديدة، الرئيس السنغالي ماكي سال، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، كما التقط الرئيسان الصور التذكارية، فضلا عن انطلاق القمة المصرية السنغالية لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إلى جانب بحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات صداقة تاريخية

مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس سنجور، واستمرارًا لعمق العلاقات بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة.

المباحثات المصرية السنغالية

المباحثات المصرية السنغالية، يشارك فيها كل السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.