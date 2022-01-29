/675895/الرئيس-السنغالى-مصر-صوت-أفريقيا-ونتطلع-لدعمها-أثناء-رئاسة-السنغال-للاتحاد-الإفريقى

قال الرئيس السنغالي ماكى سال، أنه يعمل على توقيع اتفاقيات في مجال الطيران لتيسير النقل الجوي بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة التي يقوم بها إلى مصر قد شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات بالعديد من المجالات مثل الطاقة والآثار وغيرها.

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وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي "علينا الدفاع سويا مع صديقى الرئيس السيسي عن الأجندة الافريقية، معربا عن سعادته عن تنظيم مؤتمر المناخ المقبل داخل مصر، خاصة أن مصر صوت أفريقيا ونتطلع لدعمها أثناء رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أنه بحث مع نظيره الرئيس السنغالي، تطورات ملف سد النهضة، موضحاً أنه تحدث حول رؤية مصر المستندة على أن نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لدول حوض النيل.

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي: "أكدت للرئيس السنغالي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن في هذا السياق، وفق إطار زمنى مناسب ودون إجراءات منفردة".

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته باستقبال الرئيس السنغالي في مصر، موضحاً: "إنه من دواعى سرورى البالغ أن أرحب بالرئيس السنغالي والوفد المرافق له في بلده الثاني مصر، مضيفاً: "الرئيس السنغالي يربطني به علاقة اخوة وصداقة منذ زيارتى إلى السنغال فى أبريل 2019، واغتنم المناسبة لأعبر عن اعتزازى بما يجمع البلدين من روابط تاريخية ممتدة .

وأوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السنغالى: "أكدت على ضرورة التعاون في مجال الخبرات المصرية لبناء كوادر وطنية في السنغال".

و شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السنغالي ماكى سال، اليوم السبت، التوقيع على عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين وذلك فى قصر الاتحادية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم السبت، بقصر الاتحادية الجديدة، الرئيس السنغالي ماكي سال، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، كما التقط الرئيسان الصور التذكارية، فضلا عن انطلاق القمة المصرية السنغالية لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، إلى جانب بحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

علاقات صداقة تاريخية

مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس سنجور، واستمرارًا لعمق العلاقات بين البلدين أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة.