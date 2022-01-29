منتخب مصر يرتدي الزي الرسمي خلال مواجهة المغرب المرتقبة بكأس أمم أفريقيا

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انتهى الاجتماع الفني الخاص بمباراة مصر والمغرب، والمقرر إقامته غدا الأحد، في تمام الخامسة مساء، ضمن مباريات دور الـ 8 لكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر الرسمي خلال مواجهة المغرب المقبلة، بجانب الشورت الأسود وأيضا الجوارب.

وكان منتخب مصر صعد لهذا الدور بعدما تخطى عقبة كوت ديفوار بركلات الترجيح، أما المغرب صعدت لهذا الدور بالفوز على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

قبل مباراة الليلة.. تعرف على تاريخ مواجهات تونس وبوركينا فاسو

يدخل منتخب تونس اليوم السبت، مباراته أمام نظيرة بوركينا فاسو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كاس الأمم الإفريقية.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي منتخب تونس وبوركينا فاسو فى 6 مباريات، نجح منتخب تونس في تحقيق الفوز بمباراة واحدة، بينما حسم لصالحه منتخب بوركينا فاسو ثلاث مباريات وحضرالتعادل بينهم على مباراتين.

نتيجة مباراة تونس و نيجيريا

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره نيجيريا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ودخل المنتخب النيجيري بهجوم على مرمى تونس في أول دقائق الشوط، واستعاد بعدها نسور قرطاج أنفسهم داخل الملعب وبادلو نيجيريا بعض الهجمات.

ولكن استحوذ المنتخب النيجيري على معظم مجريات الشوط دون أي خطورة حقيقة، وعانى منتخب تونس في الخط الهجومي حيث لم يهددوا مرمى نيجيريا خلاله.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء منتخب تونس، وحاولوا على مرمى نيجيريا في أكثر من هجمة.

حتى سجل يوسف المساكني هدف صاروخي في باك نيجيريا في الدقيقة 47 بالشوط الثاني، وحاول المنتخب النيجيري بعدها أن يعدل النتيجة ولكن تألقت دفاعان نسور قرطاج وحافظواعلى تقدمهم.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب التونسي لدور الثامانية من كأس أمم أفريقيا، ويضرب موعد مع بوركينا فاس التي أقصت الجابون.

تشكيل نيجيريا أمام تونس:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو.

الوسط: سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو

نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو

انتهت أحداث مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الأول، في لقاء جمع بين المنتخبين، في ثالث وختام المجموعة الرابعة، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب نيجيريا في تسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق صادق عمر، من خلال كيليتشي إيهيناتشو أرسل تميرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها عمر صادق بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني.