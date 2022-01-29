محمد حاتم مُصور ذو موهبة خاصة في مسلسل «منورة بأهلها»

/675885/محمد-حاتم-مصور-ذو-موهبة-خاصة-في-مسلسل-منورة-بأهلها

أعلنت منصة شاهد الإلكترونية عن موعد عرض مسلسل بنورة بأهلها، من خلال عرض فيديو تشويقي، يتضمن بعض من مشاهد المسلسل، ويشارك أحمد حاتم في بطولة هذا العمل إلى جانب ليلى علوي وباسم سمرة وعدد من الفنانين الشباب.

دوت الخليج يرصد طبيعة دور محمد حاتم في مسلسل «منورة بأهلها».

يقدم الفنان محمد حاتم دور "مُهاب"، في مسلسل منورة بأهلها، الذي سوف يبدأ عرضه على منصة شاهد vip في 4 فبراير المقبل، وهو مصور موهوب، لديه أحلام كبيرة يسعى تحقيقها، ويُصدم بمفاجأت غير متوقعة عند قدومه من السويس للقاهرة عام 2008.

أبطال مسلسل منورة بأهلها

مسلسل «منورة بأهلها» من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث المسلسل على مدار 10 حلقات، من إخراج يسرينصر الله، في ثاني تجاربه الإخراجية للمنصات الإلكترونية.

محمد حاتم في أبو العروسة 3

يشارك الفنان محمد حاتم في مسلسل «أبو العروسة 3»، الذي سوف يبدأ عرضه اليوم الساعة 8 مساءًا، على قناة dmc الفضائية، وهو يقدم دور "شريف"، الذي يقدمه منذ بداية الجزء الأول من مسلسل أبو العروسة، الذي تعلق به المشاهدين بشكل كبير، لما يقدمه المسلسل من مشاكل واقعية، وبشكل بسيط أعاد للدراما الإجتماعية رونقها، بعد سيطرة مسلسلات الأكشن والجريمة على الساحة التليفزيونية لسنوات.

جوائز حصل عليها محمد حاتم

حصل محمد حاتم على جائزتين في الدورة العاشرة لمهرجان «مالمو للسينما العربية»، الأولى لأفضل ممثل في الدورة العاشرة للمهرجان، والثانية لأفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية، والتي قوم بالتحكيم فيها نقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الجمعية المصرية للكتاب، ويرأس لجنة التحكيم المخرج علي بدرخان.

أعمال محمد حاتم الدرامية

ومن أبرز أعمال محمد حاتم الدرامية، مسلسل «طريقي» بطولة شيرين عبد الوهاب وباسل الخياط ومجموعة من النجوم الكبار والشباب، تم عرضه عام 2015 من إخراج محمد شاكر خضير، فضلًا عن دوره المميز في مسلسل «جراند أوتيل»، من بطولة أمينة خليل، عمرو يوسف، أحمد داوود، أنوشكا ومحمد ممدوح، تم عرضه عام 2016 للمخرج محمد شاكر خضير.