/675886/مصرع-وإصابة-7-أشخاص-في-حادث-تصادم-قطار-بشاحنة-بطهران

لقى شخص مصرعه بينما أصيب ستة آخرون، اليوم السبت، إثر حادث اصطدام قطار محلي بشاحنة بيك آب، في العاصمة الإيرانية طهران.

دوت الخليج

المتحدث الرسمي باسم هيئة الإسعاف مجبتي خالدي، أشار أن قطار محلي اصطدم اليوم بشاحنة صغيرة مما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص، توفي أحدهم أثناء تلقيه العلاج. الحادث جاء بالتزامن مع التطور الخطير في عدد الإصابات بكورونا، حيث سجلت إيران 11851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية فيما بلغت عدد الوفيات 29 وفاة جديدة.

وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيرانية، أشارت إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تقديمها حتى الآن بلغ نحو 130 مليون جرعة، وقالت أنه تم تسجيل 11851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 6 ملايين و279 ألفا و410 إصابات مؤكدة، وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 697 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأشار تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 6 ملايين و88 ألفا و367 شخصا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.

تسجيل أول 3 حالات وفاة بسبب المتحور أوميكرون

وزارة الصحة الإيرانية، كانت أعلنت في وقت سابق، تسجيل أول 3 حالات وفاة بسبب المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. المتحدث باسم الوزارة محمد هاشمي، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن عدد المرضى المصابين بأوميكرون في البلاد وصل إلى 1162، كما وردت تقارير عن حدوث وفاة بسبب أوميكرون في كل من تبريز ويزد وشهركرد، ونقل مصاب في حالة حرجة إلى المستشفى في الأهواز.

المخاوف من المتحور أوميكرون

وسائل إعلام إيرانية كانت قد ذكرت أن إيران رفعت الأسبوع الماضي القيود المفروضة على السفر براً من الدول المجاورة وإليها وبعض الدول الأوروبية، لكنها أبقت الحظر على المسافرين القادمين من بريطانيا وفرنسا و8 دول في الجنوب الأفريقي بسبب المخاوف من المتحور أوميكرون.

الوباء في الشرق الأوسط

وبلغ إجمالي الوفيات في إيران، التي تعد مركز الوباء في الشرق الأوسط، 132044 في خمس موجات من كوفيد-19 منذ فبراير 2020، وذلك طبقا للتلفزيون الرسمي، تراجعت الوفيات في الأشهر القليلة الماضية، فيما تلقى نحو 53 مليون شخص من إجمالي عدد السكان في إيران البالغ 85 مليون نسمة جرعتين من اللقاحات الواقية من كورونا، في حين تلقى 12.2 مليون ثلاث جرعات.