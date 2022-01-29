/675887/قائد-المغرب-يغادر-التدريبات-وغموض-موقفة-من-مواجهة-مصر-بكأس-أمم-أفريقيا

غادر رومان سايس قائد منتخب المغرب، التدريبات الصباحية اليوم، وذلك بسبب إصابة بالكاحل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ورصدت الكاميرات الخاصة بتدريبات منتخب المغرب بوجود كتل من الثلج على كاحل رومان سايس وغادر تدريبات منتخب المغرب، وسيتم الكشف على اللاعب لتحديد موقفة من المشاركة أمام مصر.

ويعتبر رومان سايس من أبرز نجوم منتخب المغرب وقائد الفريق، ويمثل قوة كبيرة على الجانب الأيسر.

ويلعب رومان سايس في صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي ويقدم مستويات جيدة هذا الموسم سواء مع النادي أو المنتخب.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022

يدخل منتخب تونس اليوم السبت، مباراته أمام نظيرة بوركينا فاسو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كاس الأمم الإفريقية.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022

1- منتخب بوركينا فاسو

2- منتخب تونس

3-منتخب جامبيا

4- منتخب الكاميرون

5-منتخب السنغال

6- منتخب المغرب

7- منتخب مصر

8- منتخب غينيا الاستوائية

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره نيجيريا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ودخل المنتخب النيجيري بهجوم على مرمى تونس في أول دقائق الشوط، واستعاد بعدها نسور قرطاج أنفسهم داخل الملعب وبادلو نيجيريا بعض الهجمات.

ولكن استحوذ المنتخب النيجيري على معظم مجريات الشوط دون أي خطورة حقيقة، وعانى منتخب تونس في الخط الهجومي حيث لم يهددوا مرمى نيجيريا خلاله.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء منتخب تونس، وحاولوا على مرمى نيجيريا في أكثر من هجمة.

حتى سجل يوسف المساكني هدف صاروخي في باك نيجيريا في الدقيقة 47 بالشوط الثاني، وحاول المنتخب النيجيري بعدها أن يعدل النتيجة ولكن تألقت دفاعان نسور قرطاج وحافظواعلى تقدمهم.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب التونسي لدور الثامانية من كأس أمم أفريقيا، ويضرب موعد مع بوركينا فاس التي أقصت الجابون.

تشكيل نيجيريا أمام تونس:

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي.

الدفاع: أينا، كينيث أوميرو، ويليام إيكونج، زايدو.

الوسط: سيمون، ويلفرد نديدي، جو أريبو.

الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو