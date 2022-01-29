/675891/وكيل-أفريقية-النواب-زيارة-الرئيس-السنغالي-لمصر-قبل-رئاستها-للاتحاد-الافريقي-لها-دلالات-استراتيجية-وتؤكد-عمق-العلاقات

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السنغالى ماكي سال لمصر يؤكد قوة العلاقات بين الدولتين ، ونجاح الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطيد العلاقات مع كافة أنحاء القارة الافريقية بما فيهم دول غرب أفريقيا التي تنتمي إليها السنغال، موضحًا أن مصر والسنغال يرتبطان بعلاقات صداقة تاريخية حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت "بجمهورية السنغال" فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها.

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وكيل أفريقية النواب: زيارة الرئيس السنغالي لمصر قبل رئاستها للاتحاد الافريقي لها دلالات إستراتيجية وتؤكد عمق العلاقات

وأضاف هندي، في تصريحات له اليوم، أن مصر حريصة على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ وهو ما سيكون له دور في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة بصفة عامة، ودولة السنغال بصفة خاصة وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب القارة السمراء.

عمرو هندي: مصر حريصة على تطوير مختلف أطر التعاون مع السنغال

ولفت هندي، إلى أن السنغال ستكون رئيس الاتحاد الافريقي هذا العام، موضحًا أن مصر ستعمل على تقديم كافة اشكال الدعم في ضوء الخبرات التي تتمتع بها في هذا المجال ارتباطاً بالرئاسة المصرية الماضية للاتحاد الإفريقي في عام 2019، والتي شهدت خطوة كبيرة على صعيد تحقيق التكامل القاري متمثلةً في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية.