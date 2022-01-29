محمد أبو جبل يحتفل بعيد ميلاده الـ 33

يحتفل اليوم محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ 33 ويعتبر الاحتفال هذا العام خاص نظراً لتواجده مع بعثة المنتخب في الكاميرون لخوض كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وضمن محمد أبو جبل المشاركة أساسيا خلال مواجهة المغرب المقبلة، ضمن مباريات دور الـ 8 لكأس أمم أفريقيا.

بدأ أبو جبل مشواره الكروي مع نادي إنبي، وظهر مع الفريق الأول بداية من عام 2008 حتى 2013 وقدم مستويات جيدة وانتقل لصفوف نادي الزمالك.

ولم يشارك أبو جبل بصفة أساسية نظراً لتواجد أحمد الشناوي ومحمود جنش، ليرحل لصفوف سموحة في موسم 2016/2017 وعاد قبل موسمين لصفوف نادي الزمالك؟

محمد أبو جبل

يلقب محمد أبو جبل بـ "جابسكي" وأطلقه عليه البرتغالي فيريرا عندما كان متواجد لتدريب الزمالك، وكان السبب في هذا الاسم هو صعوبة نطق اسم أبو جبل.

لعب أبو جبل مع نادي الزمالك 76 مباراة، وحافظ على نظافة شباكة خلال 40 مباراة، وأهتز مرماه بـ 49 هدف.

عيد ميلاد محمد أبو جبل

وتواجد أبو جبل مع الفراعنة خلال 4 مواجهات دولية، وكان الأخيرة لها طابع خاص بعد المساهمة في صعود منتخب مصر لدور الـ 8 لكأس أمم أفريقيا.

فاز أبو جبل مع الزمالك ببطولة الدوري مرتين عامي 2014، 2020 وأيضا كأس السوبر المصري والسوبر الأفريقي.

وفاز أبو جبل رفقة إنبي ببطولة كأس مصر عام 2010، ومع الزمالك 3 مرات أعوام 2013، 2014، 2018.

رسمياً: محمد أبو جبل يحرس عرين مصر أمام المغرب بكأس أمم أفريقيا

تقرر وبشكل رسمي مشاركة محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك أمام المغرب، خلال المواجهة المرتقبة في كأس امم أفريقيا مساء الأحد المقبل.

وشارك محمد أبو جبل بديلا لمحمد الشناوي بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار أمس الأربعاء، وشارك جابسكي بدلا منه ليقدر مباراة قوية ويساهم في فوز منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية والصعود لدور الـ 8.

ويغيب محمد الشناوي عن منتخب مصر خلال المواجهة المقبلة أمام المغرب بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وذلك بعد الإصابة خلال مواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا.

محمد الشناوي

وتلقى محمد أبو جبل الدعم الكامل خلال أحداث المباراة وقدم الوقت المتبقي بشكل ممتاز، وسيكون حارس مصر الأساسي خلال المواجهة المقبلة أمام المغرب الأحد المقبل.