«مليتوا الأرض الطاهرة بالرقص والمسخرة».. هجوم على عمر كمال بعد حفله بالسعودية

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تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور، وذلك بسبب ظهور راقصات بحفله المقام أمس بالسعودية.

دوت الخليج يرصد حملة الهجوم على مطرب المهرجانات عمر كمال بسبب حفله بالسعودية.

عمر كمال بين الراقصات بالسعودية

نشر كمال مقطع فيديو من حفله بالسعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر فيه وهو يتغنى ويرقص مع عدد من الراقصات، وعلق عليه قائلًا: "أقولكم حاجة.. أقولكم حاجة، اللى مراحشى السعودية وغنا.. مشافش دلع و أتهنى".

رواد السوشيال ميديا يشنون حملة هجوم واسعة على عمر كمال

ومن ثم هاجمه متابعيه بشراسة، فعلق أحدهم قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم إنا فوضنا إليك الأمر.. كيف وصلت بلاد الحرمين الشريفين مصدر النور والهدايه الي ذالك".

وكتب الآخر: "لا إله إلا الله.. الأرض الطاهره مليتوها بالفجر والرقص والمسخره، حسبنا الله ونعم الوكيل.. هذا الزمان نحتاج لرسول الله لنشتكي له بما يفعلو السفهاء".

وهاجمه الأخير: "أنت من ضمن الناس اللي زرعت فساد وفجر في المملكه العربية".

هذا وقد أحيأ كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا، عمر كمال وحسن شاكوش حفل غنائي ،أمس الجمعة الموافق 28 يناير، ضمن حفلات أوتوفيل في ميدان ديراب بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

أول حفل لعمر كمال وحمو بيكا بعد خلافهما

ويجتمع بيكا وكمال في هذا الحفل رغم الخلاف الكبير الذي جمع بينهم خلال الأيام الماضية، حيث قال بيكا عن الأخير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام الناس»: "مش عايز اعرفه تاني لأنه اتغر واتغير.. وشمتان فيا بعد قرار النقابة".

على الصعيد الآخر، تصدرت أغنية بحبك لعمر كمال تريند رقم 1 عبر موقع يوتيوب، لتكون الاكثر روجا بين المشاهدين، فضلا عن جنيها 3 ملايين مشاهدة في يومين فقط من طرحها.

كلمات أغنية بحبك

تقول كلمات الأغنية: “بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه .. في احساسي .. يا أغلى الناس . يا ست الكل . تاج رأسي .. ده أنا لو عنك اتكلم .. سنين وسنين .. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي، وأنا لو عليا .. ل أجيب لك من القمر حتة .. وأجيب لك من النجوم ستة .. وفوقهم روحي وعنيا. .. وأنا لو عليا ل أخد من عمري وأديلك .. ومليون غنوه .. أغنيلك .. وأجيبلك قلبي ده هدية".

أغنية «بحبك» هدية أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز

وكشف عمر كمال كواليس التحضير لأغنية «بحبك» مشيرا إلى أن العوضي طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها.