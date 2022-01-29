محافظ الجيزة: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بدون أى عقبات

وأكد المحافظ، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق السلامة العامة.
وقال راشد إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب، وتوفير المناخ الجيد لهم لأداء الامتحانات بتركيز، لافتا إلى أنه تم التشديد على مسؤولى التربية والتعليم، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم.
وأكد المحافظ على قيام مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمديريات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، بالإضافة إلى تجهيز المواد المعقمة والمطهرات.
وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية للتأكد من عدم وجود أى عقبات تواجه سير عملية الامتحانات مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة وكذلك تكثيف أعمال تطهير المدارس وأعمال النظافة فى محيطها ورفع التعديات والمخالفات أولا بأول لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب.
من جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم، أن أعداد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ (193140) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام (691) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، مؤكدا على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.
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