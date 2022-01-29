عاجل.. رئيس السنغال: العلاقات مع مصر «عريقة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، اليوم السبت، أن زيارته تأتى فى أعقاب زيارة الرئيس السيسى فى إبريل 2019 ومشاركته فى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ فى 2019، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والسنغال عريقة لأنهما يتقاسمان نفس الحضارة المؤسسة على الروابط المشتركة.

وثمن العلاقات التاريخية مع الرئيس السيسى، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على عدد من الموضوعات، متمنيا تعزيز التعاون بين البلدين.