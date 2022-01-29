مصر تترأس لجنة المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، أعمال لجنة المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الإفريقى خلال الأسبوع الجارى بوصف مصر نائبا لرئيس القمة الإفريقية، وذلك حتى اجتماعات الدورة الـ40 لأعمال المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المقررة يومى 2-3 فبراير المقبل.





وصرّح السفير جاد، أن لجنة المندوبين الدائمين ستنظر خلال الأسبوع الجارى فى عدد من التقارير والوثائق بشأن أنشطة مفوضية الاتحاد الإفريقى خلال العام الماضى، وعلى رأسها التقرير الخاص بأنشطة الاتحاد الإفريقى لعام 2021 حول الثقافة والتراث والفنون، وجاء التأكيد المصرى فى هذا الصدد على أهمية حماية الهوية والتراث الإفريقيين، وضرورة تبنى موقف إفريقى موحد إزاء استعادة التراث الثقافى المُهرَب، على أن يتم الانتهاء من الاتفاق على موقف إفريقى موحد فى هذا الشأن خلال العام الجارى، كما تمت دعوة الدول الإفريقية للمشاركة فى فعالية افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الجارى، وتضمينه ضمن الأنشطة الإفريقية المنتظرة فى المجال الثقافى.

كما تناولت اللجنة عددا من تقارير اللجان الفنية المتخصصة، ولا سيما اللجنة المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة والتى تسلمت مصر رئاستها فى ديسمبر الماضى، حيث تم استعراض جميع الاستراتيجيات وأطر العمل التى تم اعتمادها خلال أعمال اللجنة، خصوصًا استراتيجية تغير المناخ الإفريقية والتى تتزامن مع استضافة مصر المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المُقبل، فضلاً عن إطلاق نظام الإنذار المبكر القارى للحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى أن اللجنة تطرقت كذلك إلى تقارير لجان المندوبين الدائمين الفرعية ومن بينها الخاصة بشراكات القارة الإفريقية، وتم تناول الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية - الأوروبية خلال فبراير المقبل، وتم الاتفاق والتأكيد على ضرورة تلبية تلك الشراكات لطموحات وتطلعات شعوب ودول القارة فى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

كما تم مناقشة التقدم المحرز على صعيد تفعيل مركز الاتحاد الإفريقى لمكافحة الأوبئة والأمراض، والحاجة إلى الاستفادة من تجربة القارة الإفريقية فى التعامل مع جائحة كورونا وضرورة تعزيز استقلالية ومرونة المركز لضمان عمله بالكفاءة اللازمة.

يُذكر أن أعمال لجنة المندوبين الدائمين تستمر فى الانعقاد حتى عرض تقاريرها على اجتماع وزراء الخارجية ومنه إلى قمة الاتحاد الإفريقى خلال الفترة من 2-6 فبراير المقبل لاعتمادها