علاقات عميقة وقضايا مشتركة.. كلمة الرئيس فى مؤتمره مع نظيره السنغالى (صور)

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص الكلمة:-

أخى فخامة الرئيس ماكى سال، رئيس جمهورية السنغال،

السيدات والسادة،

إنه لمن دواعى سرورى البالغ أن أرحب بأخى فخامة الرئيس ماكى سال، والوفد المرافق له فى بلده الثانى مصر، والذى تربطنى به علاقة أخوة وصداقة توطدت منذ زيارتى للسنغال فى إبريل 2019، كما أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازى بما يجمع بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة.

وفيما يتصل بمشاوراتنا اليوم، فقد تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وأكدنا عزمنا على دفع تلك العلاقات، من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصرى السنغالى.

وأكدنا كذلك على ضرورة تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى السنغال، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف القطاعات.

السيدات والسادة،

تتزامن زيارة أخى الرئيس ماكى سال، مع قرب تسلم سيادته رئاسة الاتحاد الإفريقى، وأود أن أتقدم لسيادته بالتهنئة على قرب توليه لتلك المسؤولية، والتأكيد على دعمنا الكامل لسيادته خلال فترة رئاسته للاتحاد وثقتنا فى قيادته الحكيمة للعمل الإفريقى المشترك، ونجاحه فى قيادة القارة خلال تلك المرحلة التى تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشى فيروس كورونا، والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافةً إلى تفعيل التكامل الاقتصادى والتجارى بين دول القارة.

ولقد ناقشنا تأثير جائحة كورونا على القارة الإفريقية، حيث أكدنا على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ جميع الدول الإفريقية للقاحات، والعمل على توطين صناعتها فى القارة، والحد من الآثار السلبية للجائحة بما يمكن دولنا الإفريقية من عودة النشاط الاقتصادى والتنموى.

كما تبادلنا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث أكدت على الاهتمام المصرى بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار فى القارة، بما فيها منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقى، فضلاً عن منطقة الساحل الإفريقى، والتى تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا لتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية، وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة، وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطى المعتدل الذى تنادى به مصر فى سبيل القضاء على الإرهاب.

كما تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بملف سد النهضة، واستعرضت مع فخامة الرئيس السنغالى رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل، حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانونى عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن فى هذا الشأن، وذلك فى إطار زمنى مناسب ودون أية إجراءات منفردة.

كما تبادلنا الرؤى حول استضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 فى نوفمبر 2022، حيث أكدت اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، لا سيما وأن إفريقيا تعد أحد أكثر مناطق العالم تضررا من التبعات السلبية للظاهرة، كما أعربت من جانبى عن تطلع مصر خلال الفترة القادمة للتشاور المستمر مع السنغال، بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى، من أجل بلورة موقف إفريقى موحد إزاء القضايا والموضوعات ذات الأولوية للقارة التى سيتم تناولها خلال المؤتمر.

فخامة الرئيس ماكى سال

لقد أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لجمهورية السنغال حكومة وشعبا كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبى بكم والوفد المرافق لفخامتكم فى بلدكم الثانى مصر.

وشكراً.