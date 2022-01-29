سفير مصر فى كوبنهاجن يلتقى رئيس هيئة الطاقة الدانماركية

جدة - نرمين السيد - التقى كريم شريف سفير مصر فى كوبنهاجن، برئيس هيئة الطاقة الدانماركية، لمناقشة سبل دعم العلاقات المتميزة القائمة بين الهيئة ووزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتحضير للزيارة المقبلة لوفد من الوكالة الدانماركية للطاقة إلى القاهرة فى فبراير 2022، وذلك فى إطار تبادل الخبرات فى مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.





وعلى صعيد التحضير للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التى ستستضيفها مصر العام الجارى. وأقام السفير المصرى مأدبة عشاء على شرف القيادات العليا لمجموعة ميرسك العالمية والمتمثلة فى الرئيس التنفيذى للشركة ونائبيها لشؤون العلاقات العامة والطاقة النظيفة بحضور مسؤول التواصل الحكومى بميرسك مصر هانى النادى، وذلك لمناقشة الخطط المزمعة للشركة فى مجال الطاقة النظيفة ومتابعة الاتصالات الجارية مع الجهات المعنية فى مصر لتعزيز تواجدها على الأرض، وكذلك مناقشة خطط الشركة للتحول الى الطاقة النظيفة بحلول عام 2024. يأتى ذلك فى إطار مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الدانماركية فى مجالى الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخى.

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