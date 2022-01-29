عاجل.. السيسى: نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع للشعوب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه خلال لقائه مع الرئيس السنغالى ماكى سال، تم التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة ورؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب حوض النيل.





وأكد السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السنغالى ماكى سال، بقصر الاتحادية، اليوم السبت، على أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا للقانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن الدولى دون أى إجراءات منفردة. كما تم تبادل الرؤى حول استضافة مصر للدورة الـ27 من قمة المناخ، وأكد على اعتزام مصر خلال رئاستها للدورة أن تكون معبرة عن تطلعات الدول الإفريقية، لا سيما وأن إفريقيا إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من تبعات السلبيات للظاهرة.

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