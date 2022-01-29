عاجل.. الرئيس السنغالى: مصر دولة المستقبل ويُسمع لها بإنصات بالغ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس السنغالى ماكى سال، إن زيارته لمصر تأتى عشية قمة الاتحاد الإفريقى وقمة إفريقيا وأوروبا، لافتًا إلى أنه تشاور مع الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارهما أعضاء فى المكتب، كما تم التحاور حول إفريقيا للتحدث بصوت واحد والدفاع عن مصالحها.





وهنأ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، اليوم السبت، الرئيس السيسى باعتبار أن مصر أول دولة إفريقية فى الوقت الحالى تصنع لقاحات كورونا. وأوضح أنه تم الحديث عن سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لاستخدام أفضل للمياه، مؤكدًا أن مصر دولة حضارة لامعة ودولة محورية بالنسبة للقارة وصوتها مسموع، حيث يستمع لها بإنصات بالغ فمصر دولة المستقبل. وأكد أنه يعتمد على الدعم الأخوى من الرئيس السيسى خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى، للدفاع عن أجندة القارة، معربا عن سعادته بعقد قمة المناخ 2022 فى مصر، مضيفًا: "سنكون بجانب مصر وإفريقيا كلها ستكون بجانب مصر".

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