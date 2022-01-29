رئيس الوزراء يتابع التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف LRT

مدبولى: توجيهات من الرئيس بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية

وزير النقل: وصول 12 قطارا من إجمالى 22 قطارا لازمة للتشغيل .. وجرار ديزل خاص بالورشة .. وجار شحن الـ 10 قطارات المتبقية

مناطق انتظار بجانب محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎.. وكباري مشاة تيسيرا على ‏المواطنين واستغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع

خلال جولته التفقدية اليوم لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إطلاق التيار الكهربائي، لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعدد من مسئولي الشركات المنفذة.

وقبيل بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة؛ لما تمثله من نقلة نوعية وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، وتتواكب مع عملية التنمية الضخمة التي تشهدها مصر حالياً.

من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يأتي تنفيذه، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الجماعي الأخضر النظيف الصديق للبيئة، وتوجيهات السيد الرئيس بافتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتي تشمل: (السلام - العاصمة الادارية الجديدة - العاشر من رمضان) في مارس المقبل.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول بدء تجارب تشغيل القطار، التي تمت في 12 يناير الجاري، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي اللمسات النهائية لأعمال التشطيبات للمرحلة الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية)؛ استعدادا لافتتاح المشروع خلال الموعد المخطط، وخلال ذلك تجول في أرجاء محطة عدلي منصور لمتابعة أعمال التشطييات واللمسات الجمالية لمكونات المحطة والقبة الزجاجية بها.

واستقل رئيس الوزراء ووزير النقل أحد القطارات، الذي يتم تشغيله تجريبيًا من محطة الشروق حتى محطة بدر؛ للاطمئنان على سير عملية التشغيل التجريبي للمشروع، كما تم الاطلاع خلال الجولة من مسئولي شركة "أفيك" الصينية،‫ على جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية،‫ والتحكم ونظم الإشارات،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، للافتتاح خلال الموعد المحدد كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه محطات المشروع، بدءاً من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية، التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ‏ومنطقة تجارية استثمارية، على مساحة 15 فدانا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة؛ تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها)، ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT، ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة – السويس"، ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام).

كما قام رئيس الوزراء ووزير النقل بزيارة ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ ببدر، والتي تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، وتم متابعة الاختبارات التي تتم على القطارات التي تم توريدها، حيث وصل 12 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالى 22 قطارا لازمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة، وجار شحن الـ 10 قطارات المتبقية، بإجمالي تكلفة تبلغ 227 مليون دولار، بمعرفة شركة كريك/ أفيك أنتل الصينية، وتبلغ السرعة التصميمية للقطارات ‏‏120 كم/ الساعة‎.

وخلال الجولة، اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية، التي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات.

وأكد وزير النقل، خلال الجولة، أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة / العاشر من رمضان، باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل، الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة ، مضيفاً أنه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT، كما سيتم تنفيذ كباري مشاة؛ تيسيرا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجارياً؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.