السيسي: أكدنا على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه لما يجمع بين مصر والسنغال من روابط ممتدة، مؤكدًا على ضرورة التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية لبناء كوادر وطنية في السنغال.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره السنغالي :" ندعم الرئيس السنغالي في رئاسة الاتحاد الافريقي ونثق في قيادته الحكيمة في التصدي للأزمات الراهنة، وتبادلنا وجهات النظر فيما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في افريقيا".

وأكد الرئيس على أهمية تضافر الجهود لمواجهة كورونا والحد من تأثيرها، مضيفًا : " استعرضنا رؤية مصر المستندة إلى رؤية نهر النيل كشريان حياة يجمع بين شعوب افريقيا".

وأردف : "مصر على استعداد لدعم الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، ورئاسة مصر لقمة المناخ المقبلة ستركز على متطلبات دول القارة الأفريقية ".