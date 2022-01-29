السفير المصرى فى الدانمارك يلتقى رئيس هيئة الطاقة الدانماركية ويستقبل القيادات العليا...

فى إطار مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الدانماركية فى مجالي الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي، التقى سفير جمهورية مصر العربية في فى كوبنهاجن كريم شريف برئيس هيئة الطاقة الدانماركية لمناقشة سبل دعم العلاقات المتميزة القائمة بين الهيئة ووزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والتحضير للزيارة القادمة لوفد من الوكالة الدانماركية للطاقة إلى القاهرة فى فبراير ٢٠٢٢، وذلك فى إطار تبادل الخبرات فى مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.

وعلى صعيد التحضير للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التي ستستضيفها مصر العام الجاري، فقد أقام السفير المصرى مأدبة عشاء على شرف القيادات العليا لمجموعة ميرسك العالمية والمتمثلة فى الرئيس التنفيذى للشركة ونائبيها لشئون العلاقات العامة والطاقة النظيفة بحضور مسؤول التواصل الحكومى بميرسك مصر هاني النادي، وذلك لمناقشة الخطط المزمعة للشركة فى مجال الطاقة النظيفة ومتابعة الاتصالات الجارية مع الجهات المعنية فى مصر لتعزيز تواجدها على الأرض، وكذا مناقشة خطط الشركة للتحول الى الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٢٤.