/675905/أهالي-المانشية-بمركز-الوقف-بقنا-يطالبون-بإنشاء-مطبات-صناعية-ورئيس-المدينة-يرد

طالب العشرات من أهالي قرية المانشية التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا بإنشاء مطبات صناعية أمام وحدة الأسرة المشروع الأوربي على طريق مركز شباب المراشدة في الاتجاهين، وذلك بسبب كثرة الحوادث خلال الفترة الأخيرة .

أهالي المانشية بمركز الوقف بقنا يطالبون بإنشاء مطبات صناعية ورئيس المدينة يرد

وأكد الأهالي أنهم يطالبون بإنشاء مطبات صناعية حفاظًا على حياة الأهالي بعد تكرار وقوع العديد من الحوادث بتلك المنطقة.

وأشار الأهالي إلى أن هذه المنطقة تعد المعبر الأساسي للأهالي باتجاه أراضيهم الزراعية وربطهم بالقرى المجاورة وذهابهم الي مركز الشباب والكشف بالوحدة الصحية

وطالب الأهالي بتدخل اللواء أشرف الداودى قنا ، والمهندس إبراهيم خلاوى رئيس مركز ومدينة الوقف ، ومسئولي هيئة الطرق بإنشاء مطبات جديدة من الاتجاهين حفاظا على حياة الأهالي.

من جانبه قال المهندس أبراهيم خلاوى رئيس مركز ومدينة الوقف في تصريح خاص " لموقع دوت الخليج" أن عندما توجه أهالي القرية بشكاوى بسبب كثرة وقوع حوادث قام بإرسال مذكرة الي اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بمطالب الأهالي وكذلك مسؤولي هيئة الطرق بإنشاء مطبات صناعية حفاظا علي سلامة الأهالي والأطفال.

نائب محافظ قنا يشارك في المقابلات الشخصية ضمن برنامج التمكين الاجتماعي

أكد نائب محافظ قنا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى دور الدولة الفعَّال وقيادتها السياسية في اهتمامها بقضية تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، إيمانًا بدورها البارز ومساهماتها الإيجابية في نهضة المجتمع. كما توجه نائب المحافظ بالشكر والتقدير إلى مؤسسة النداء والقائمين عليها لحرصهم على توفير المزيد من الفرص نحو تمكين الفتاة القناوية اجتماعيا واقتصاديا .

من جانبه أشار الدكتور وليد بريقع المدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا أن البرنامج سوف يتم تنفيذه في ثمان قري من القرى الأكثر احتياجا في محافظة قنا على مدار ٣ سنوات، بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات من خلال تنظيم حملات للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي ، والممارسات الضارة ، ومناهضة العنف ضد المرأة ، وتنظيم تدريبات على مهارات التعامل مع الآخرين، فضلاً عن التدريب على المهارات الحياتية ، وخلق فرص لتوليد الدخل في عدد من الحرف اليدوية مثل ( النحاس ، الكليم ، الخيامية ، الحلى ، الحياكة ، النول الفرنسى )