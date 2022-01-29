قصة «الشيخ وحيد هاشم» حاوى قنا..أشهر صائد ثعابين أمارسها منذ 20 عاما بلا أجر

/675909/قصة-الشيخ-وحيد-هاشم-حاوى-قناأشهر-صائد-ثعابين--أمارسها-منذ-20-عاما-بلا-أجر

ورث مهنة "الحاوى" صيد الثعابين من والده، ويعمل بها منذ أكثر من 20 عاما، ويرى سعادته فى نزع الرعب والخوف من قلوب الأهالى ولا يطلب أجر نظير استخراجه الثعابين ومعروف عنه فى مدينة الوقف شمال محافظة قنا .

"بأكل مع الثعابين مع الثعابين دول عيالي اللي مخلفتهمش" بهذه الكلمات بدأ وحيد هاشم أبن مدينة الوقف شمال محافظة قنا أشهر حكاوى في قنا الذى لم يحصل على أى قدر من التعليم، حديثه لـ"دوت الخليج " قائلا : لا يتقاضى أجرا عن استخدام موهبته ، وأنه ورث المهنة من والده منذ الطفولة و استقل بذاته منذ عشرون عاما .

أشهر صائد ثعابين ورث المهنة من والده

يروى الشيخ وحيد هاشم أشهر حاوى في قنا أن صيد الافاعى عن طريق كلمات يرددها خلال عمله يسميها قسم الرفاعى، وبعدها تخرج الثعابين من جحورها مسالمة فيعطيها الأمان ولا يؤذيها، مشيرا إلى أهم شيى عنده هو نزع الخوف من قلوب الناس .

ويضيف وحيد هاشم : أن أوفي مخلوق في الزواحف هى الثعابين مشيرا أنه لابد أن يعامل برفق وحنية مؤكدا أن لديه أكثر من سبعة ثعابين يقوم بتربيتهم مشيرا أن أكبر ثعبان طوله ٣ متر ، مؤكدا أنه ليس صياد متجول لكن هو يذهب لخروجه الثعابين عندما يطلبونه المواطنين ، مؤكدا أن أصعب ثعبان في خروجه من المكان المختبئ فيه ياخد وقت ساعة واحدة ولكن الباقي لا يستغرق أكثر من عشرة دقائق بناء علي القسم الرفاعى .

وأكد صائد الثعابين : أن الثعبان لابد أن يوضع في الشمس يوميا لمدة ساعة تحت أشعة الشمس حرصا عليه من التجمد ، لافتا أن الاكلات التى يأكلها الثعبان هي العصفور الصغير ، والبيض والطيور الصغيرة ، مشيرا أن هناك صفة معينة لدى الثعبان خجول جدا في وقت الأكل ، لانه لايعرف ياكل أثناء تواجد أحد أمامه وعندما يبدأ في أكل الوجبة الخاصية يكون متواجد في مكان مختبئ فيه مضيفا أن يأكل وجبة كل ثلاثة أيام .

قصة «الشيخ وحيد هاشم» حاوى قنا..أشهر صائد ثعابين ورث المهنة من والده.. ويؤكد: أمارسها منذ 20 عاما بلا أجر

وأضاف هاشم قائلا : أن الثعابين لها فوائد واضرار الجلد الخاص بيهم يستخدم في صناعة الأحذية والتجميل ، مضيفا أن قلب الثعبان يستخدم في الحمى بالإضافة إلي زيت حبة البركة ، وكذلك الشحم الخاص بيه يستخدم لعلاج المفاصل مضيفا الي مواد أخرى ، مشيرا إلى أن الثعابين مختلفة الأنواع، لافتا إلى وجود أكثر من 36 نوعا فى مصر فقط، 8 منها سام وأخطرها الكوبرا والطريشة والعمية والأرقم والجدارى والدفان والغريبة والطائر، أما غير السام ولا يمثل خطورة فهو ثعبان الحمام أو الثعابين المتواجدة فى الزراعات، وعلى مستوى العالم يوجد أكثر من 360 نوعا وأكبر نوع على مستوى العالم هو ثعبان الأناكوندا ويعيش فى المستنقعات بأوربا . وعن المواقف التى يشاهدها من الثعابين ، هي تغير التوب الخاص بيه ويستغرق فيه ثلاثة ساعات ، ويكون في. وقت الليل مشيرا أن الثعابين تقوم بوضع البيض لكن البيض وتكون طرية جدا ، مضيفا أن أبنه الأكبر تعلم منه معاملة الثعابين وتوارثها منه ، لافتا أن والده الشيخ هاشم كان يقوم بحبس الثعابين في مكان لكنه طور من المعاملة مع الثعبان في خروجه من الأماكن التى يعيش فيها ويخرجهم ويقوم بعملية تغير جو لهم حرصا علي نفسية الثعبان .