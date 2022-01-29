/675901/رئيس-البرلمان-العربي-يدعو-إلى-تقوية-أواصر-التعاون-العربي-الباكستاني-إلى-أعلى-المستويات

خلال لقائه سفير باكستان بالقاهرة..

أكد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز العلاقات العربية الباكستانية وتقويتها والارتقاء بها لأعلى المستويات وفي كافة المجالات، داعيا إلى دعم التقارب بين الجانبين بما يحقق مصالح وطموحات الجانبين.

دوت الخليج

العلاقات العربية الباكستانية

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي سعادة السفير ساجد بلال سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة بحضور المستشار شاه نذر خان نائب رئيس بعثة باكستان بالقاهرة، والدكتور مضر الراوي مدير شئون الرئاسة بالبرلمان العربي.

في بداية اللقاء، رحب رئيس البرلمان العربي بالسفير الباكستاني، مؤكدا أن باكستان تحظى بمكانة خاصة لدى الدول العربية باعتبارها دولة صديقة للدول العربية، معرباً عن تقديره للدعم الواضح والقوي الباكستاني للقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي ، أن التحديات التي تواجه الدول العربية وباكستان هي تحديات كبيرة ، الأمر الذي يتطلب تقوية أواصر التعاون بين الجانبين لمواجهة هذه التحديات بشكل مشترك.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني حرص بلاده على تقوية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية على كافة المستويات وفي كافة المجالات، مثمناً الزيارة التي قام بها صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جمهورية باكستان، والتي ساهمت بدورها بشكل كبير في تعزيز العلاقات العربية الباكستانية.