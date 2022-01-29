/675902/ضمن-الموجة-19-لإزالة-التعديات--إزالة-7-حالات-تعدى-على-الارض-الزراعية-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات - كوم حماده - رشيد عن إزالة 7 حالات تعدي بإجمالي مساحة بلغت 2080 م٢ عبارة عن: ازالة 3 حالات تعدي تعدي علي الأراضى الزراعية بمساحة 1375 بقرية كوم زمران بالدلنجات.

كما تم وقف أعمال حفر قواعد خرسانية بمساحة 350 م بقرية المسين،و إزالة مخالفة بمساحة 175 م٢ ( قيراط) عباره عن تسديد بالطوب للأعمدة بمنطقة النشرتي بكفر بولين بكوم حماده كما تم فك شدة خشبية علي مساحة 90 م.

بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 90 م٢ عبارة عن شده خشبيه بنطاق الوحدة المحلية بالساحل برشيد.

ضمن حملات الموجة 19 لإزالة التعديات .. إزالة 9 حالات تعدى بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً مؤكداً على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة .

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز بدر - الدلنجات - حوش عيسى - دمنهور عن إزالة 9 حالات تعدي بإجمالي مساحة بلغت 8675 م٢ عبارة عن: تنفيذ 3 قرارات تعدى على حرم الري بمساحة 7530 م٢ ، كما تم إزالة حالتي تعدي على حرم الصرف بمساحة 190 م٢ بنطاق مركز ومدينة بدر .

بالإضافة إلى ازالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 380 م٢ بقرية المسين بالدلنجات، وإزالة حالتي تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 315 م٢ بحوش عيسى عبارة عن شدة خشبية و أسوار بالطوب الأبيض، وإيقاف أعمال بمساحة 260 م٢ بقرية دسونس أم دينار بدمنهور.